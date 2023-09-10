Шарапова отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на победу американки Кори Гауфф над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open-2023.

Россиянка поздравила Гауфф с победой на турнире.

«Чемпионка!» — написала Шарапова в своем Twitter.

19-летняя Гауфф впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом был выход в финал Roland Garros в 2022 году, тогда американка уступила Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 3:6.