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Сегодня, 10:05

Шарапова отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мария Шарапова.
Фото Reuters

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на победу американки Кори Гауфф над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) в финале US Open-2023.

Россиянка поздравила Гауфф с победой на турнире.

«Чемпионка!» — написала Шарапова в своем Twitter.

19-летняя Гауфф впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом был выход в финал Roland Garros в 2022 году, тогда американка уступила Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 3:6.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
Мария Шарапова
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