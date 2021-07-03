Веснина и Кудерметова вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне
18:21
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова во 2-м круге парного Уимблдона обыграли Бетани Маттек-Сэндс из США и Сани Мирзы из Индии со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.
В следующем круге Кудерметова и Веснина сыграют с победительницами матча Кори Гауфф (США)/Кэти Макнелли (США) — Паула Бадоса (Испания)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Бетани Маттек-Сэндз/Саня Мирза (США/Индия) — 6:4, 6:3
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