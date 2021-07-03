Дмитриева отреагировала на поражение Павлюченковой в третьем круге Уимблдона

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Анастасии Павлюченковой от чешки Каролины Муховой (5:7, 3:6) в третьем круге Уимблдона.

«Обидно, конечно, что Анастасия проиграла в двух сетах. Всех удивляет, что она проиграла, потому что до этого она сыграла в финале Ролан Гарроса. Но дело в том, что у Насти за много лет выступлений на Уимблдоне был удачным всего один раз. Вообще, она не любит играть на траве: не может найти тот вариант, который будет ей помогать чувствовать себя комфортно. И сейчас это было заметно — соперница больше вела в счете», — сказала Дмитриева «СЭ».

Дмитриева поделилась своим мнением о том, почему Павлюченкова уступила Муховой.

«Настя была больше ведомой, хотя ее игра — это больше атака. А усталость, думаю, тут ни при чем. Уже прошло две недели с финала Ролан Гарроса. Мухова — обычный соперник, просто Павлюченкова не показала тот теннис, который от нее можно ждать с учетом ее хорошего выступления в Париже. А тут чувствовалось, что она не видит вариантов для победы. В первом сете она еще поборолась, но во втором отдала все подачи», — сказала Дмитриева.

Следующей соперницей Муховой станет испанка Паула Бадоса, обыгравшая Магду Линетт из Польши — 5:7, 6:2, 6:4.