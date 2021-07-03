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Кирьос получил травму и снялся с матча против Оже-Альяссима

18:39
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Австралийский теннисист Ник Кирьос получил травму в первом сете матча третьего круга Уимблдона против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Он проиграл второй сет со счетом 1:6, после чего отказался от продолжения борьбы.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Ник Кирьос (Австралия) — 2:6, 6:1 отказ Кирьоса

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Иван Шитик все материалы автора

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