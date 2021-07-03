Кирьос получил травму и снялся с матча против Оже-Альяссима
18:39
Австралийский теннисист Ник Кирьос получил травму в первом сете матча третьего круга Уимблдона против канадца Феликса Оже-Альяссима.
Он проиграл второй сет со счетом 1:6, после чего отказался от продолжения борьбы.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Ник Кирьос (Австралия) — 2:6, 6:1 отказ Кирьоса
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