Кирьос получил травму и снялся с матча против Оже-Альяссима

Австралийский теннисист Ник Кирьос получил травму в первом сете матча третьего круга Уимблдона против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Он проиграл второй сет со счетом 1:6, после чего отказался от продолжения борьбы.

Nick Kyrgios retires and Felix advances to the next round pic.twitter.com/7rPd19xOap — TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Ник Кирьос (Австралия) — 2:6, 6:1 отказ Кирьоса