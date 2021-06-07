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Музетти рассказал, почему не смог доиграть матч против Джоковича

19:59
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему не смог доиграть матч четвертого круга Roland Garros против Новака Джоковича (7:6, 7:6, 1:6, 0:6, 0:4).

«Это потрясающий опыт. В первых двух сетах я показывал свой лучший теннис. Партии получились длинными, больше двух часов. И потом у меня возникли физические проблемы — над этой стороной мне еще нужно работать.

У меня появились судороги и боль в пояснице. Я уже не мог выиграть ни очка. Так что я решил сняться — подумал о том, что будет дальше, и решил себя поберечь", — цитирует Музетти Tennis Majors в Twitter.

В следующем круге Джокович сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Tennis_Majors/status/1401939156033490944

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