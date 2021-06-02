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Веснина и Карацев сыграют в миксте на Roland Garros

15:32
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Стали известны участники Roland Garros в смешанном парном разряде. Протокол в Twitter опубликовал журналист Михал Самульски.

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев выступят в паре. Они единственные из россиян, кто заявился на турнир.

Также теннисисты участвуют в одиночном разряде. Веснина стартовала с победы над Ольгой Говорцовой из Белоруссии (6:1, 6:0) и сразу прошла в третий круг Roland Garros из-за отказа Петры Квитовой из Чехии, которая получила травму, от участия во втором туре. Карацев в первом круге обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4, 6:4) и теперь сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

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