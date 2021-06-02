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Баутиста Агут проиграл Лааксонену во втором раунде Roland Garros

16:55
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Швейцарский теннисист Анри Лааксонен победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 2:6, 6:3, 6:2) в матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 35 минут. Следующим соперником швейцарца станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Кеи Нишикори (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) — 6:3, 2:6, 6:3, 6:2

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