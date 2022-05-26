Определилась соперница Кудерметовой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Кудерметова сыграет с Бадоса в третьем круге «Ролан Гаррос»
Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над словенкой Кая Юван в матче второго круга «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу испанки.
Таким образом, Бадоса вышла в третий круг турнира, где встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 3) — Кая Юван (Словения) — 7:5, 3:6, 6:2
Следующий соперник
Вероника Кудерметова (Россия, 29)
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