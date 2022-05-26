Определилась соперница Кудерметовой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Кудерметова сыграет с Бадоса в третьем круге «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над словенкой Кая Юван в матче второго круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу испанки.

Таким образом, Бадоса вышла в третий круг турнира, где встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 3) — Кая Юван (Словения) — 7:5, 3:6, 6:2

Следующий соперник

Вероника Кудерметова (Россия, 29)