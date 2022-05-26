Кудерметова победила Крунич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над сербкой Александрой Крунич в матче второго круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Таким образом, Кудерметова вышла в третий круг турнира, где сыграет с победителем игры между Паулой Бадосой из Испании и Каи Юван из Словении.

В другом матче второго круга «Ролан Гаррос» французская теннисистка Леолия Жанжан победила Каролину Плишкову из Чехии — 6:2, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 6:3, 6:3

Следующий соперник: Паула Бадоса (Испания, 3) — Кая Юван (Словения)

Леолия Жанжан (Франция, WC) — Каролина Плишкова (Чехия, 8) — 6:2, 6:2

Следующий соперник: Екатерина Александрова (Россия, 30) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)