Зверев: «Я никогда не выйду на уровень Рафы и Джоковича»
Зверев заявил, что никогда не достигнет уровня Надаля и Джоковича
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ему не удастся никогда достичь уровня испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Я говорю о ментальной стойкости, говоря о Рафе и Новаке. Я никогда не выйду на их уровень. Но я стараюсь к ним приблизиться», — цитирует Зверева Eurosport.
Надаль становился чемпионом турниров «Большого шлема» 21 раз, у Джоковича в активе 20 наград.
Зверев доходил лишь до финала Открытого чемпионата США 2020 года. Также он по разу выходил в полуфинал Australian Open и «Ролан Гаррос» и дважды — до четвертого круга Уимблдона.
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