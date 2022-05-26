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Зверев: «Я никогда не выйду на уровень Рафы и Джоковича»

Зверев заявил, что никогда не достигнет уровня Надаля и Джоковича
Виктория Кравченко
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ему не удастся никогда достичь уровня испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Я говорю о ментальной стойкости, говоря о Рафе и Новаке. Я никогда не выйду на их уровень. Но я стараюсь к ним приблизиться», — цитирует Зверева Eurosport.

Надаль становился чемпионом турниров «Большого шлема» 21 раз, у Джоковича в активе 20 наград.

Зверев доходил лишь до финала Открытого чемпионата США 2020 года. Также он по разу выходил в полуфинал Australian Open и «Ролан Гаррос» и дважды — до четвертого круга Уимблдона.

Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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