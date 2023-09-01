Вавринка стал самым возрастным за 32 года участником третьего круга US Open

Швейцарец Стэн Вавринка победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2) во втором круге US Open.

Таким образом, 38-летний Вавринка стал самым возрастным участником третьего круга в истории US Open с 1991 года. Тогда американец Джимми Коннорс в возрасте 39 лет дошел до полуфинала Открытого чемпионата США.

Следующим соперником Вавринки станет Янник Синнер из Италии.

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