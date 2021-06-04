В Госдуме заявили, что нужно оказать Сизиковой необходимую помощь

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал задержание российской теннисистки Яны Сизиковой.

«Я общался с Федерацией тенниса России, хотел понять их позицию. Сейчас нет достоверной информации, мы можем пользоваться СМИ. Но там может быть все, что угодно. Пока нет окончательного вердикта, нужно оказать ей необходимую помощь. В любом случае, Яна — наш спортсмен. Обвинение достаточно серьезное. Если его докажут, то это может быть концом карьеры. Должны быть весомые аргументы, факты. Если договорной матч действительно был, она должна быть наказана. Пока мы не услышали никаких обоснований, мы должны оказывать физическую поддержку», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 4 июня, Le Parisien сообщил, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 финала Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

(Антон Иванов)