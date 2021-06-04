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Роджер Федерер: «Я не ожидал, что буду играть так хорошо»

16:15
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих впечатлениях после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции.

«Я чувствую себя немного удивленным. Я не ожидал, что буду играть так хорошо или у меня останется энергия в конце, как сейчас. Великолепно иметь возможность продолжать подавать так стабильно в конце. Это то, что мне сейчас нужно. На самом деле, я чувствовал себя очень хорошо на корте.

Я по-прежнему считаю, что точно не пройду очень далеко, точно не пройду дальше Новака Джоковича. В первом раунде я себя не удивил, а вот во втором — да. Теперь я могу продолжать в том же духе, но как отреагирует тело? Посмотрим. Психологически я становлюсь сильнее, я чувствую это. У меня больше ясности, во мне растет уверенность», — приводит слова Федерера ATP.

В матче второго круга соревнований он обыграл хорвата Марина Чилича — 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Следующим соперником швейцарца станет немец Доминик Кепфер.

 

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/federer-roland-garros-2021-thursday-reaction.

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