Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Нишикори, Дельбонис и Зверев вышли в четвертый круг Roland Garros

17:04
Теги:

Японский теннисист Кеи Нишикори, аргентинец Федерико Дельбонис и немец Александр Зверев обыграли своих соперников в третьем круге турнира Roland Garros и прошли в следующий раунд.

За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Нишикори.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кеи Нишикори (Япония) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 7:5 отказ 2-го игрока

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия, 27) — 6:4, 6:1, 6:3

Александр Зверев (Германия, 6) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 7:5, 6:2

Читайте также

Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ
Пакет с частями тела женщины нашли в лесу в Кемеровской области
Путин заявил «НАТО в опасности» из-за заявлений об участии России в инциденте с Ryanair
Фото: Как Коваль отреагировала на слухи о романе с Элджеем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд