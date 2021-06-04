Нишикори, Дельбонис и Зверев вышли в четвертый круг Roland Garros
17:04
Японский теннисист Кеи Нишикори, аргентинец Федерико Дельбонис и немец Александр Зверев обыграли своих соперников в третьем круге турнира Roland Garros и прошли в следующий раунд.
За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Нишикори.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Кеи Нишикори (Япония) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 7:5 отказ 2-го игрока
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия, 27) — 6:4, 6:1, 6:3
Александр Зверев (Германия, 6) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 7:5, 6:2
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