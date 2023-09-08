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Сегодня, 08:46

Соболенко: «Гауфф невероятна и показывает действительно потрясающий теннис»

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с американкой Коко Гауфф в финале US Open.

«Она невероятна и показывает действительно потрясающий теннис. Публика будет ее очень поддерживать. Я сделаю все, что смогу. Я буду бороться за каждое очко и сделаю все возможное», — приводит слова Соболенко BBC.

В полуфинале Соболенко обыграла Мэдисон Кис. 25-летня белоруска сделал 12 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету 28-летней американки 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

US Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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