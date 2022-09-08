Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:02

Тиафо о победе над Рублевым: «Это дико, это безумие»

Тиафо прокомментировал победу над Рублевым в 1/4 финала US Open
Мария Гусева
Читать «СЭ» в
Фрэнсис Тиафо и Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала US Open (7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4).

«Это дико. Это безумие. 24 часа назад у меня была самая крупная победа в моей жизни, и я вышел и совершил еще одну крупную победу. Андрей чертовски хороший игрок. Трудно перевернуть страницу, но я это сделал, и теперь я в полуфинале. Я чувствую себя как дома на таких кортах. Я хочу играть, я хочу выкладываться по полной. Я всегда играю в отличный теннис на этом корте. Давайте наслаждаться этим», — цитирует пресс-служба АТР Тиафо.

В 1/8 финала 24-летний Тиафо сенсационно обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

В полуфинале турнира представитель США сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча пройдет в пятницу, 9 сентября.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
5
2
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Материалы сюжета: US Open 2022: Хачанов в полуфинале, вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Тарпищев назвал причины поражения Рублева в 1/4 финала US Open
Алькарас стал самым молодым полуфиналистом на турнире «Большого шлема» за последние 17 лет
Вице-президент ФТР Селиваненко о вылете Рублева с US Open: «Казалось, что Андрей выглядел чуть менее свежим по сравнению с Тиафо»
US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие
Алькарас вырвал победу у Синнера и вышел в полуфинал US Open
Кирьоса оштрафовали на 14 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Хачановым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие

Стали известны все полуфиналисты US Open-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости