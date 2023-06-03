Украинку Свитолину освистали на «Ролан Гаррос» за отказ пожать руку россиянке Блинковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла россиянку Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).

Как сообщает РИА «Новости», после матча Свитолина отказалась пожимать руку Блинковой и показала большой палец вверх. Зрители освистали решение 28-летней украинки не пожимать руку.

Ранее болельщики за такое же решение освистали украинку Марту Костюк после матча с Ариной Соболенко.