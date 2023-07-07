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Уимблдон-2023: расписание 7 июля в мужском одиночном разряде

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Новак Джокович.
Фото Reuters

Пятница, 7 июля — пятый игровой день Уимблдона-2023.

Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15). 13.00

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 13.00

Александр Зверев (Германия, 19) — Йосуке Ватануки (Япония, LL). 13.00

Хольгер Руне (Дания, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания). 13.00

Джейсон Каблер (Австралия) — Николас Харри (Чили, 25). 13.00

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия). 13.00

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Мюллер (Франция). 15.30

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Кристофер Юбенкс (США). 16.30

Третий круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Новак Джокович (Сербия, 2). 19.00

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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