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6 июля, 23:23

Веснина предположила, что Кудерметова пережимает себя психологически

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на поражение россиянки Вероники Кудерметовой от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой во втором круге Уимблдона.

«Может быть, Вероника пережимает себя психологически. После прошлого успешного сезона ей хочется резко взлететь. А в теннисе нужно постепенно улучшать игру, привыкать к тому, что к тебе будут настраиваться особенно, потому что ты — игрок из топ-10. Все хотят тебя обыграть. У Вероники сейчас больше психологический момент, который нужно пережить. Игра есть, победы будут, рейтинг вернется. На турнирах «Большого шлема» пока не складывается. Она сегодня играла с опасной соперницей, Вондрушовой. Плюс сама Кудерметова пока не может наладить свою игру», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Вондроушова в третьем круге турнира встретится с Донной Векич из Хорватии. Матч между теннисистками пройдет 7 июля.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-u-kudermetovoi-seichas-bolshe-psikhologicheskii-moment-kotoryi-nuzhno-perezhit-264174/
Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
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