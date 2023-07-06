Джере переиграл Кресси на Уимблдоне

Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг Уимблдона. В четырех сетах он переиграл американца Максима Кресси — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), 7:6 (9:7).

Следующим соперником серба будет еще один американец — Бен Шелтон.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ласло Джере (Сербия) — Максим Кресси (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), 7:6 (9:7)