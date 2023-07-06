Джере переиграл Кресси на Уимблдоне
Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг Уимблдона. В четырех сетах он переиграл американца Максима Кресси — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), 7:6 (9:7).
Следующим соперником серба будет еще один американец — Бен Шелтон.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ласло Джере (Сербия) — Максим Кресси (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), 7:6 (9:7)
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