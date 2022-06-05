Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:26

Тренер Надаля Мойя прокомментировал травму Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в

Бывшая первая ракетка мира и тренер Рафаэдя Надаля Карлос Мойя прокомментировал травму немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале турнира «Ролан Гаррос».

Александр Зверев корчится от&nbsp;боли. Травма Зверева сделала Надаля финалистом, а Медведева — первой ракеткой

«Не так образом мы хотели выйти в финал (о победе Надаля в полуфинале из-за травмы Зверева). Нам очень жаль Александра Зверева и желаем ему скорейшего выздоровления. До сих пор Надаль невероятным образом спасался, не демонстрируя свою лучшую игру. До того момента, когда Зверев получил травму, шел очень тяжелый матч», — цитирует ATPTour.com Мойю.

Зверев получил травму во втором сете матча против Надаля. 25-летний немец покинул корт в инвалидной коляске. Техническую победу в матче одержал 36-летний испанец Надаль.

Финал «Ролан Гаррос» между Надалем и 23-летним норвежцем Каспером Руудом состоится 5 июня. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/moya-nadal-roland-garros-2022-final-preview
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Александр Волков жестко нокаутировал Розенстрайка в первом раунде турнира UFC. Теперь россиянин снова может заглядываться на титул чемпиона 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Рууда Клар считает, что норвежец стал более совершенным игроком на турнире «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости