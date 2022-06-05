Тренер Надаля Мойя прокомментировал травму Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира и тренер Рафаэдя Надаля Карлос Мойя прокомментировал травму немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале турнира «Ролан Гаррос».

«Не так образом мы хотели выйти в финал (о победе Надаля в полуфинале из-за травмы Зверева). Нам очень жаль Александра Зверева и желаем ему скорейшего выздоровления. До сих пор Надаль невероятным образом спасался, не демонстрируя свою лучшую игру. До того момента, когда Зверев получил травму, шел очень тяжелый матч», — цитирует ATPTour.com Мойю.

Зверев получил травму во втором сете матча против Надаля. 25-летний немец покинул корт в инвалидной коляске. Техническую победу в матче одержал 36-летний испанец Надаль.

Финал «Ролан Гаррос» между Надалем и 23-летним норвежцем Каспером Руудом состоится 5 июня. Начало матча — 16.00 по московскому времени.