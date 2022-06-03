Травма Зверева сделала Надаля финалистом, а Медведева — первой ракеткой

Самый грустный полуфинал «Ролан Гарроса» — матч нереализованных возможностей и слез.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (10:8), 6:6 отказ 2-го игрока

В Париже шел дождь, крыша на корте имени Филиппа Шатрие была закрыта, что увеличило громкость публики — акустика стала лучше. Полный аншлаг на первом полуфинале «Ролан Гарроса» и два теннисиста, которым было что доказывать. С точки зрения «физики» Зверев — очевидный фаворит, у него не было больших проблем со стопой, он молод и быстро двигается. Но на стороне Рафы — его любимое покрытие, любовь зрителей, которые радовались каждому успешному удару, и огромная мотивация. Ментальность — преимущество Надаля, физическая готовность — Зверева. Рассуждая о преимуществах игроков перед матчем, никто не знал, что закончится он так плачевно. Ужасное падение Саши, коляска, костыли. Из-за всего этого Рафа оказался в финале «Ролан Гарроса».

Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Фото Reuters

Матч нереализованных возможностей

Александр Зверев однажды уже был в финале турнира «Большого шлема» — US Open 2020. Тогда Доминик Тим одолел 23-летнего немца. «Мне уже не 20 лет, я обязан побеждать», — таков был настрой Саши на этот матч. Выиграв «Ролан Гаррос», он стал бы первой ракеткой мира. Но пока этому не суждено случиться. Сегодня у маэстро день рождения — Надалю исполнилось 36, но никаких празднований и поздравлений после окончания матча не было. Об этом скажем чуть позже, а пока по самой игре. Счет по личным встречам между игроками 6:3 в пользу Надаля, но в четырех последних матчах три выиграл Зверев. После тяжелого четырехчасового сражения против Новака Джоковича у Рафы жутко болела нога, нормально тренироваться было просто невозможно, поэтому сегодня была его не самая лучшая игра.

«Раз Зверев одолел Алькараса, значит, он в хорошей форме», — так оценил своего соперника Надаль перед полуфиналом. К началу матча оказался более готовым Зверев: Саша сразу же сделал брейк и подстроился под игру противника. Надалю как будто было тяжело разогнаться, он не успевал за Александром, но постепенно все-таки приспособился. В седьмом гейме была самая настоящая драма, у Саши даже вылетела ракетка из-за нервов — Рафа отыграл брейк.

Дальше тоже было нелегко, на своей подаче Саше нужно было ликвидировать три сетбола Надаля, ему это удалось, но у Зверева были проблемы с первой подачей и ужасные ошибки, которые по итогу привели к проигранному сету. Такая партия не могла не закончиться тай-брейком, где оказался сильнее Надаль. Проблемы немца начались при счете 4:2, после этого у него пропала подача и начался непонятный мандраж. Один из лучших сетов на турнире в плане интриги, розыгрышей, подачи и нервов. Конечно, у Рафы сегодня праздник, но количество подарков, которые сделал Саша, просто невероятное. 1 час и 33 минуты — за это время прошла всего одна партия.

Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Фото Reuters

Ужасное падение Зверева

Весь турнир Рафа играет с анестезией левой стопы, вместе с командой они сделали все, чтобы выиграть еще один «Ролан Гаррос». Не важно, сыграет ли он на Уимблдоне или Открытом чемпионате США, главное — Париж. Но боль в стопе сказалась на игре Надаля, все было не так, как три дня назад, в нем было гораздо меньше энергии.

В полуфинале Надаль часто играл укороченными, пытаясь умышленно выманить Сашу, у которого проблемы с игрой у сетки. Этот сет просто рекордсмен по брейкам: восемь брейков в девяти геймах. Очень странная партия и, наверное, худшая в исполнении Надаля. Честно, сегодня он не играл на максимуме своих возможностей. С таким Рафой можно бороться, но Зверев боролся сам с собой и в итоге проиграл. У Саши были возможности довести счет по сетам до 2:0: было 6:2 на тай-брейке, были и сетболы здесь, но Зверев все ошибался. Двойные ошибки Зверева — это уже классика современного тенниса.

Все эти рассуждения имели какой-то смысл до счета 5:6, 40:40 во второй партии. Произошло ужасное, Саша упал, кричал и плакал, его увезли с корта на коляске. Подозрения были на то, что Зверев подвернул голеностоп, но реакция была слишком яркой для простого подворачивания. Судя по картинке, это, скорее всего, разрыв связок либо перелом. Надеемся, что это не так. Предполагаем, что он мог поскользнуться и упасть из-за сырости корта (из-за того, что крыша закрыта, была очень высокая влажность), в любом случае узнаем мы об этом позже. Какое-то время все были в подвешенном состоянии: было непонятно, продолжит ли Зверев матч, но Саша вышел на корт на костылях, обнял Рафу, поблагодарил судью и зрителей и снялся с «Ролан Гарроса».

6-1 — статистика матчей Надаля в свой день рождения. Первый раз это было 17 лет назад, когда он одолел Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции и чуть позже взял свой первый «Ролан Гаррос». Сегодня Рафа выиграл матч за выход в финал парижского «мейджора», но не так, как он этого хотел. Понятно, почему никаких празднований и поздравлений после окончания матча не было. Надаль просто в интервью пожелал здоровья Саше, чего желаем и мы. Как бы грустны ни были сегодняшние события, с 13 июня Даниил Медведев станет первой ракеткой мира.