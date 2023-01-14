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Сегодня, 07:45

Томлянович и Бадоса пропустят Australian Open из-за травм

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса и австралийка Айла Томлянович пропустят Australian Open-2023 из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба турнира.

У Бадосы травма приводящей мышцы, у Томлянович — повреждение колена.

Вместо этих теннисисток на турнире выступят француженка Леолия Жанжан (Франция) и Лаура Пигосси (Бразилия). Обновленная сетка одиночного женского турнира будет представлена позднее.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне (Австралия).

Теннис
Australian Open
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