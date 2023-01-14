Томлянович и Бадоса пропустят Australian Open из-за травм

Испанская теннисистка Паула Бадоса и австралийка Айла Томлянович пропустят Australian Open-2023 из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба турнира.

У Бадосы травма приводящей мышцы, у Томлянович — повреждение колена.

Вместо этих теннисисток на турнире выступят француженка Леолия Жанжан (Франция) и Лаура Пигосси (Бразилия). Обновленная сетка одиночного женского турнира будет представлена позднее.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне (Австралия).