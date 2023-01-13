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Сегодня, 22:17

Пегула заявила о желании выиграть Открытый чемпионат Австралии

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула заявила, что настроена одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Я начала думать: «Окей, у меня есть потрясающие результаты, но я хочу выигрывать эти турниры». Я устала быть просто последовательной. Это здорово, но в то же время я хотела бы выиграть турнир «Большого шлема», понимаете?» — приводит Eurosport слова Пегулы.

Также она рассказала о том, как относится к своим успехам в теннисе.

«Я просто помню, что топ-100 был огромным препятствием, а потом, когда я это сделала, то подумала: «Хорошо, и это все? Все, что для этого потребовалось?» Это было тяжело, но когда ты достигаешь какую-либо цель, думаешь: «Почему я так сильно переживала из-за этого?» — добавила теннисистка.

28-летняя Пегула является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей семи турниров WTA.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 января по 29 января.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2023/i-want-to-win-these-tournaments-jessica-pegula-sets-sights-on-first-grand-slam-win-ahead-of-australi_sto9317363/story.shtml
Теннис
Джессика Пегула
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