Пегула заявила о желании выиграть Открытый чемпионат Австралии

Американская теннисистка Джессика Пегула заявила, что настроена одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Я начала думать: «Окей, у меня есть потрясающие результаты, но я хочу выигрывать эти турниры». Я устала быть просто последовательной. Это здорово, но в то же время я хотела бы выиграть турнир «Большого шлема», понимаете?» — приводит Eurosport слова Пегулы.

Также она рассказала о том, как относится к своим успехам в теннисе.

«Я просто помню, что топ-100 был огромным препятствием, а потом, когда я это сделала, то подумала: «Хорошо, и это все? Все, что для этого потребовалось?» Это было тяжело, но когда ты достигаешь какую-либо цель, думаешь: «Почему я так сильно переживала из-за этого?» — добавила теннисистка.

28-летняя Пегула является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей семи турниров WTA.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 января по 29 января.