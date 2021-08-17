Осака — об отказе от общения прессой: «Я горжусь тем, что случилось»
17:59
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала отказ от общения с журналистами перед «Ролан Гаррос» и его последствия.
«Не могу сказать, что в то время я гордилась собой, однако мне нужно было поступить именно так. Затем я несколько недель подряд провела дома и боялась выйти на улицу. Думала, что на меня станут иначе смотреть.
Все изменилось на Олимпиаде. Ко мне подошло очень много спортсменов, которые выражали мне уважение за мой поступок. В итоге я горжусь тем, что случилось», — цитирует Осаку ESPN.
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