Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала отказ от общения с журналистами перед «Ролан Гаррос» и его последствия.

«Не могу сказать, что в то время я гордилась собой, однако мне нужно было поступить именно так. Затем я несколько недель подряд провела дома и боялась выйти на улицу. Думала, что на меня станут иначе смотреть.

Все изменилось на Олимпиаде. Ко мне подошло очень много спортсменов, которые выражали мне уважение за мой поступок. В итоге я горжусь тем, что случилось», — цитирует Осаку ESPN.

Осака расплакалась после вопроса и ушла с пресс-конференции