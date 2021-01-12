Теннисистов предупредили об уголовной ответственности в случае нарушение карантина в Австралии

Правительство австралийского штата Виктория заявило, что теннисистов и членов их команд, нарушивших карантин накануне турнира «Большого шлема» в Мельбурне, ждут суровые санкции вплоть до уголовного наказания, сообщает AP. На этой неделе в Австралию 15-ю чартерными рейсами прибудет около 1200 иностранных игроков, официальных лиц и вспомогательного персонала. Их всех поместят на двухнедельный карантин в трех городских отелях — Grand Hyatt, Pullman Albert Park и View Melbourne, где они будут проходить ежедневное тестирование.

Шесть лучших игроков пройдут карантин в Аделаиде, где примут участие в выставочном турнир, но там условия будет не менее жесткими. Игрокам разрешат покидать свои гостиничные номера ради тренировок в строго отведенных местах не более, чем на пять часов в день. Ранее ATP условно дисквалифицировала на полгода американского теннисиста Сэма Куэрри, нарушившего карантинные правила в октябре прошлого года на турнире в Санкт-Петербурге.