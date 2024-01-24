Петрова: «Зверев будет просто более удобным соперником для Медведева в полуфинале»

Бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова рассказала, чего ждет от матча россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

«Хотя Зверев сейчас показывает хороший теннис и опять вернул свою замечательную форму, с ним все-таки будет проще бороться, чем с Алькарасом. Даня сможет играть в свой любимый теннис и придерживаться своей привычной тактики. Зверев будет просто более удобным соперником для Медведева в полуфинале», — сказала Петрова «Газете.ru».

Ранее Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Россиянин третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого он становился финалистом турнира «Большого шлема» в 2021 году (проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) и в 2022-м (проиграл Рафаэлю Надалю 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).