Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:24

Петрова: «Зверев будет просто более удобным соперником для Медведева в полуфинале»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова рассказала, чего ждет от матча россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

«Хотя Зверев сейчас показывает хороший теннис и опять вернул свою замечательную форму, с ним все-таки будет проще бороться, чем с Алькарасом. Даня сможет играть в свой любимый теннис и придерживаться своей привычной тактики. Зверев будет просто более удобным соперником для Медведева в полуфинале», — сказала Петрова «Газете.ru».

Ранее Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Россиянин третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого он становился финалистом турнира «Большого шлема» в 2021 году (проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) и в 2022-м (проиграл Рафаэлю Надалю 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/24/22183639.shtml
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
0
Читайте также
Спецслужбы Франции проверяют участников эстафеты олимпийского огня на связи с СВО
Даниил Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open 2024
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Семак прокомментировал победу «Зенита» над командой «Чонбук Моторс»
Алькарас: «В матче со Зверевым дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии»
Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 25 января: матчи Соболенко и Циньвэнь
Пивоварова считает Медведева фаворитом полуфинала Australian Open против Зверева
Янчук считает, что у Медведева больше шансов на победу в матче против Зверева
Кафельников не считает Медведева фаворитом Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас: «В матче со Зверевым дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости