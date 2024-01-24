Алькарас: «В матче со Зверевым дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии»

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о вылете с Открытого чемпионата Австралии-2024.

В четвертьфинале турнира испанский теннисист уступил немцу Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6 (7:2), 4:6).

«Вот и все. Я должен совершенствоваться. Мне еще предстоит продолжать над этим работать. Думаю, дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии. Я был подавлен, совершенно подавлен, и они начали поддерживать меня — это было безумие. Я хочу поблагодарить их за то, что они остались там, верили в меня. Без них я бы, наверное, проиграл в трех сетах. В четвертом сете я показал хорошую игру, но, конечно, это был не мой лучший уровень. Я не воспользовался своим шансом, не смог наладить подачу, и мне было трудно справиться с давлением, которое Зверев оказывал на меня во время моей подачи», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

В полуфинале Australian Open Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч между ними пройдет 26 января.