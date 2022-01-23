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Australian Open: Барти — Анисимова и другие. Расписание и результаты 23 января

Расписание и результаты седьмого игрового дня Australian Open у женщин
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Эшли Барти.
Фото Reuters
Расписание и все результаты шестого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Мэдисон Кис (США) — Паула Бадоса (Испания, 8)

03:00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

03:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Ализе Корне (Франция)

03:00. Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

04:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)

05:00. Джессика Пегула (США, 21) — Мария Саккари (Греция, 5)

11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Аманда Анисимова (США)

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