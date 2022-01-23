Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Барти победила американку Аманду Анисимову в двух сетах — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале австралийка встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее обыграла Марию Саккари из Греции.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:3