Australian Open: Маннарино — Надаль и другие, расписание и результаты 23 января
Расписание и результаты седьмого игрового дня Australian Open у мужчин
Расписание и все результаты седьмого игрового дня.
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
06:00. Адриан Маннарино (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)
07:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14
10:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция, 17)
12:30. Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Маттео Берреттини (Италия, 7)
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