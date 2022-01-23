Расписание и результаты седьмого игрового дня Australian Open у мужчин

Расписание и все результаты седьмого игрового дня.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

06:00. Адриан Маннарино (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)

07:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14

10:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция, 17)

12:30. Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Маттео Берреттини (Италия, 7)