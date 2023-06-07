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Сегодня, 13:21

Тарпищев заявил, что Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против серба Новака Джоковича.

«Надо отметить, что наши теннисисты во Франции в принципе достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил. С Джоковичем он играл здорово в целом, прибавил в технико-тактических действиях. В целом, если бы он нашел возможность убрать «свечки», которыми Джокович закидывал, то были бы шансы на успех», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Хачанов уступил Джоковичу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17949863
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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