Тарпищев считает, что Рублев сыграл в свой лучший теннис в матче с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев показал свой лучший теннис в четвертьфинале Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Рублев играл в свой лучший теннис, думаю. Джокович просто оказался изощреннее и чище играл, разнообразнее. Грамотно действовал, использовал много мячей на противоходе. Новак любой пасьянс на корте может разложить. В игровых моментах он переигрывает любого и является фаворитом», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

11 июля Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин никогда не доходил дальше этой стадии в турнирах «Большого шлема», на его счету 8 поражений.