Тарпищев: «Медведев устроил сам себе нервотрепку во втором круге Australian Open»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче россиянина Даниила Медведева против финна Эмиля Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Российский спортсмен уступил два первых сета представителю Финляндии, но смог отыграться и вышел в третий круг Australian Open.

«Дане не надо было самому себе устраивать такую нервотрепку, чтобы спокойно проходить без нервов в следующий круг. Надо было второй сет выигрывать и доводить матч до победы, а так получился напряженный матч. Почему так произошло? Видимо, что-то не тщательно подготовлено было, может, обувь, надо будет узнавать детали», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Следующим соперником 27-летнего россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Матч между ними пройдет 20 января.