Энди Маррей и Винус Уильямс могут получить wild card на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей и американская теннисистка Винус Уильямс могут получить wild card на турнир Australian Open. Об этом сообщает The West Australian.

Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Винус находится на 318-м месте в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.