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Энди Маррей и Винус Уильямс могут получить wild card на Australian Open

19:08
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Британский теннисист Энди Маррей и американская теннисистка Винус Уильямс могут получить wild card на турнир Australian Open. Об этом сообщает The West Australian.

Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Винус находится на 318-м месте в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://thewest.com.au/news/australian-open-2022-the-young-aussies-jostling-with-andy-murray-and-venus-williams-for-a-melbourne-park-wildcard-c-4948024

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Екатерина Савостина все материалы автора
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