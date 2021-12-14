Энди Маррей и Винус Уильямс могут получить wild card на Australian Open
19:08
Британский теннисист Энди Маррей и американская теннисистка Винус Уильямс могут получить wild card на турнир Australian Open. Об этом сообщает The West Australian.
Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Винус находится на 318-м месте в рейтинге WTA.
Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://thewest.com.au/news/australian-open-2022-the-young-aussies-jostling-with-andy-murray-and-venus-williams-for-a-melbourne-park-wildcard-c-4948024
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