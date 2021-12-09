Веснина сообщила, что не сыграет на Australian Open

Российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопрос, сыграет ли она на турнире в Австралии.

«К сожалению, нет. Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь просто так отбывать номер не для меня. А форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому отдых был просто необходим», — написала Веснина в сторис Instagram.

Сторис Елены Весниной. Фото Instagram

Ранее Веснина сообщила о досрочном завершении сезона из-за болезни и травмы.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.