Тарпищев рад, что в четвертьфинал турнира «Большого шлема» смогли пробиться сразу три россиянина

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Трапищев прокомментировал выход трех российских теннисистов в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Несомненно, это большое достижение. Любой лидер — это штучный товар. Чемпионы рождаются редко. Все четвертьфиналисты показывают высокий уровень. Трое теннисистов сейчас в мировой двадцатке, а у тех же американцев там нет никого. Это говорит об уровне наших спортсменов», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также он признался, что не ожидал такой игры от Аслана Карацева.

«Несомненно, Аслан удивил меня. У него было большое обилие травм, после которых было достаточно тяжелое восстановление. Он профессионально работал, усердно тренировался. На этом турнире он провел достаточно много качественных матчей. Не ожидал, что Аслан так выстрелит», — добавил Тарпищев.

Во вторник, 16 февраля, в четвертьфинале Australian Open Аслан Карацев сыграет с болгарином Григом Дмитровым. Также Даниил Медведев встретится с Андрем Рублевым.

(Владимир Пушкарев)