Мухова вышла в четвертьфинал Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 7:6, 7:5. Матч длился час и 58 минут.

В четвертьфинале турнира Мухова сыграет против победителя во встрече Эшли Барти (Австралия) — Шелби Роджерс (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия, 25) — Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — 7:6, 7:5