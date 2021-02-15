Мухова вышла в четвертьфинал Australian Open
12:14
Чешская теннисистка Каролина Мухова 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 7:6, 7:5. Матч длился час и 58 минут.
В четвертьфинале турнира Мухова сыграет против победителя во встрече Эшли Барти (Австралия) — Шелби Роджерс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия, 25) — Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — 7:6, 7:5
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