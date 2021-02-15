Тарпищев поделился ожиданиями от встречи Медведева и Рублева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, чего стоит ожидать от матча между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым в рамках четвертьфинала турнира «Большого шлема».

«Не могу выделить фаворита. Если я его выделю, то кто-то из них на меня обидится. Будет очень упорный матч. Тремя сетами ребята точно не обойдутся. Они очень хорошо друг друга знают. Оба достаточно легко прошли до такой дальней стадии, остальным спортсменам пришлось оставить там больше сил», — сказал Тарпищев «СЭ».

Завтра, 16 февраля, Даниил Медведев встретится с Андреем Рублевым в рамках четвертьфинала Australian Open. В другом четвертьфинале Аслан Карацев сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитровича.

(Владимир Пушкарев)