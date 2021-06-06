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Павлюченкова победила Азаренко и вышла в 1/4 финала Roland Garros

6 июня 2021, 15:22
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии в матче четвертого круга Roland Garros — 5:7, 6:3, 6:2.

Длительность встречи составила 2 часа и 11 минут.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с победителем матча Серена Уильямс (США, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 21).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 5:7, 6:3, 6:2

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