Надаль сфотографировался на фоне Эйфелевой башни: «Здорово глотнуть свежего воздуха»
6 июня 2021, 15:34
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в сторис в Instagram опубликовал фотографию на фоне Эйфелевой башни.
«Нам разрешено гулять за пределами отеля в течение 30 минут. Здорово иметь возможность глотнуть свежего воздуха», — подписал снимок Надаль.
Теннисист вышел в четвертый круг Roland Garros, где встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в понедельник, 7 июня.
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