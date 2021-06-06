Надаль сфотографировался на фоне Эйфелевой башни: «Здорово глотнуть свежего воздуха»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в сторис в Instagram опубликовал фотографию на фоне Эйфелевой башни.

«Нам разрешено гулять за пределами отеля в течение 30 минут. Здорово иметь возможность глотнуть свежего воздуха», — подписал снимок Надаль.

Теннисист вышел в четвертый круг Roland Garros, где встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в понедельник, 7 июня.