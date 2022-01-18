Тарпищев: «По логике Сафиуллин должен был выиграть у Молчана»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open.

«По логике Сафиуллин должен был выиграть у Молчана. Если бы взял второй сет, то по итогу победил бы точно, — цитирует Тарпищева «Чемпионат». — В начале игры преимущество было у соперника: словак играл лучше за счет большей активности и мощи. Но Роман достаточно быстро адаптировался, а во втором сете вообще вел 5:2. Затем три сетбола на тай-брейке... Сафиуллину не хватило разумных действий и разнообразия: были бы вариации резаных крученых, то все сложилось бы иначе. По игре матч неудачно сложился. Но по качеству — обязан был победить».

Напомним, словак Алекс Молчан обыграл Сафиуллина со счетом 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6).