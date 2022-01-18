Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open словаку Алексу Молчану со счетом 3:6, 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.

Молчан во втором круге сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Напомним, что Сафиуллин в финале квалификации проиграл британцу Лиаму Броуди со счетом 6:4, 6:7, 2:6.

Однако восьмая ракетка мира Каспер Рууд снялся с розыгрыша Australian Open из-за травмы лодыжки, поэтому в первом круге его заменил первый лаки-лузер Сафиуллин.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Молчан (Словакия) — Роман Сафиуллин (Россия, LL) — 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6)