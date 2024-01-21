Тарпищев призвал наслаждаться игрой молодых россиянок на Открытом чемпионате Австралии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении молодых российских теннисисток на Australian Open-2024.

«Считаю, что наши девочки в целом уже провел успешный турнир. Весь ближайший резерв хорошо проявил себя. Реально, Андреева и Тимофеева уже готовы, чтобы стабильно выступать на высоком уровне. Корнеева тоже очень хорошо выступила. От молодежи надо многого не ждать, а наслаждаться их игрой и смотреть за прогрессом», — приводит ТАСС слова главы ФТР.

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году проходит с 14 по 28 января. Действующей победительницей является Арина Соболенко из Белоруссии. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).