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Сегодня, 11:25

Самсонова и Вавассори не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open в миксте

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова и итальянец Андреа Вавассори проиграли Николь Меличар (США) и Кевину Кравицу (Германия) в 1/8 финала Australian Open среди смешанных пар.

Немецко-американский дуэт победил со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Матч длился 1 час 15 минут.

За выход в полуфинал Меличар/Кравиц сыграют с лучшими в матче Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелиньски (Польша) — Деми Схюрс (Нидерланды)/Уго Нис (Монако).

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Людмила Самсонова
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