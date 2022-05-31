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Сегодня, 20:07

Тарпищев объяснил, за счет чего Рублев может обыграть Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча россиянина Андрея Рублева на «Ролан Гаррос», в котором россиянин сыграет против хорвата Марина Чилича.

«Многое будет зависеть от самого Рублева. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жесткий, он будет поддавливать Чилича. Главное, как я считаю, держать свою подачу, потому что хорват очень хорошо подает и сбой на подаче может привести к напряженной игре. Андрей сейчас на ходу, играет уверенно, и надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет. Чилич же не железный, в возрасте, когда он начнет физически подсаживаться, Андрею будет легче играть», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

В рамках четвертьфинала седьмая ракетка мира, Андрей Рублев 1 июня сразится с 23-м номером мирового тенниса, Марином Чиличем.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4711989-tarpischev-obyasnil-za-schyot-chego-rublyov-mozhet-obygrat-chilicha-v-1-4-finala-rolan-garros.html
Roland Garros
Андрей Рублев
Марин Чилич
Шамиль Тарпищев
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