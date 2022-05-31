Тарпищев объяснил, за счет чего Рублев может обыграть Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча россиянина Андрея Рублева на «Ролан Гаррос», в котором россиянин сыграет против хорвата Марина Чилича.

«Многое будет зависеть от самого Рублева. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жесткий, он будет поддавливать Чилича. Главное, как я считаю, держать свою подачу, потому что хорват очень хорошо подает и сбой на подаче может привести к напряженной игре. Андрей сейчас на ходу, играет уверенно, и надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет. Чилич же не железный, в возрасте, когда он начнет физически подсаживаться, Андрею будет легче играть», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

В рамках четвертьфинала седьмая ракетка мира, Андрей Рублев 1 июня сразится с 23-м номером мирового тенниса, Марином Чиличем.