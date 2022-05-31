«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Гауфф — Стивенс и другие
Гауфф и Стивенс сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Во вторник, 31 мая, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Мартина Тревизан (Италия) — Лейла Фернандес (Канада) — 13.00 (мск)
Кори Гауфф (США) — Слоан Стивенс (США) — 14.30
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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