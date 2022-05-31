Гауфф и Стивенс сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Во вторник, 31 мая, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Мартина Тревизан (Италия) — Лейла Фернандес (Канада) — 13.00 (мск)

Кори Гауфф (США) — Слоан Стивенс (США) — 14.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.