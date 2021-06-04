Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» задержание российской теннисистки Яны Сизиковой.

«Эта новость по договорным матчам тянется с октября месяца. Я не знаю, почему Яну задержали. Будем ли мы предпринимать какие-то меры? Меры принимаются после получения бумаг. До этого никаких мер нельзя предпринимать, так как есть разные антикоррупционные структуры, которые занимаются договорными матчами. Пока бумаг не будет — сделать ничего нельзя. На Сизиковой тянется шлейф с прошлого «Роллан Гаррос». Сейчас все будет проверять прокуратура. Сейчас мы ни во что вмешаться не можем», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев заявил, что предпосылки для задержания российской теннисистки есть.

«Моя позиция — защищать своих после появления документов. Предпосылки для ее задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», — добавил Тарпищев.

Сегодня, 4 июня, Le Parisien сообщил, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 «Роллан Гаррос» проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

(Владимир Пушкарев)