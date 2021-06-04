В ФТР отреагировали на задержание Сизиковой во Франции

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на новость о задержании во Франции теннисистки Яны Сизиковой.

«У нас есть информация, что такое произошло, но она не из первоисточника. Мы не видели пока никаких документов. Могу только предполагать, что это продолжение той истории, которая началась в сентябре.

Ведут историю французские правоохранительные органы, а не спортивные. Подозрения идут по матчу против Брендл? Мы можем только предполагать, пока у нас нет информации. Но насколько я понимаю, то да", — сказал Селиваненко «СЭ».

Сегодня, 4 июня, Le Parisien сообщил, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.