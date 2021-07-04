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Павлюченкова отметила 30-летие с Рублевым, Хачановым и Бубликом

14:24
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова в своем Instagram опубликовала видео с празднования своего дня рождения. 3 июля теннисистке исполнилось 30 лет.

На видео можно заметить российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова, также представителей Казахстана Александра Бублика и Елену Рыбакину. В кадр попали родной брат и личный тренер Анастасии — Александр Павлюченков.

«Столько любви и радости в последний день, спасибо всем за поздравления! Врываюсь в тридцатку», — написала Павлюченкова.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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